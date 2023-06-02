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В Челябинской области аномальная жара от +36 °С продержится с 3 по 5 июня

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Аномальная жара продержится в Челябинской области с 3 по 5 июня.
В Челябинской области аномальная жара от +36 °С продержится с 3 по 5 июня
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ЦГМС.

«С 4 по 5 июня местами сохраняется аномальная жара. Температура воздуха выше климатической нормы на +7 °С и выше градусов. В восточной половине области с 3 по 5 июня будет наблюдаться жара от +36 °С», — сказано в материале.

Кроме того, с 2 по 5 июня в большинстве районов региона ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее руководитель «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин в беседе с «Известиями» рассказал, что в предстоящие выходные, 3 и 4 июня, в Москве ожидается нежаркая погода с дождями.

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