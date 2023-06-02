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В Роспотребнадзоре посоветовали обрабатывать одежду детей для защиты от клещей

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Старший научный сотрудник отдела проблем дезинфекции НИИ дезинфектологии ФНЦ гигиены имени Эрисмана Роспотребнадзора Ольга Германт рассказала, как защитить детей от клещей.
В Роспотребнадзоре посоветовали обрабатывать одежду детей для защиты от клещей
  • Gettyimages.ru

«Гулять можно везде, но это зависит от того, в чём и как гулять. Есть обработанные зоны лесопарков, детских лагерей. А территорию всех лесов мы не обрабатываем. На этих территориях нужно применять средства индивидуальной защиты, которыми обрабатывают одежду. Или носить специальную защитную одежду», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, обычно используются спреи, бруски, мелки. Как отметила Германт, акарицидные средства более надёжны, чем репеллентные.

«Поэтому одежду детей нужно обрабатывать акарицидными средствами, но маленьких детей до трёх лет вообще пускать в траву нельзя», — добавила эксперт.

Ранее кандидат биологических наук, заместитель декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Антон Москаев в беседе с ФАН заявил, что перед походом в лес нужно использовать отпугивающие акарицидные средства.

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