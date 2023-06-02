В Роспотребнадзоре посоветовали обрабатывать одежду детей для защиты от клещей

Старший научный сотрудник отдела проблем дезинфекции НИИ дезинфектологии ФНЦ гигиены имени Эрисмана Роспотребнадзора Ольга Германт рассказала, как защитить детей от клещей.

«Гулять можно везде, но это зависит от того, в чём и как гулять. Есть обработанные зоны лесопарков, детских лагерей. А территорию всех лесов мы не обрабатываем. На этих территориях нужно применять средства индивидуальной защиты, которыми обрабатывают одежду. Или носить специальную защитную одежду», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, обычно используются спреи, бруски, мелки. Как отметила Германт, акарицидные средства более надёжны, чем репеллентные.

«Поэтому одежду детей нужно обрабатывать акарицидными средствами, но маленьких детей до трёх лет вообще пускать в траву нельзя», — добавила эксперт.

Ранее кандидат биологических наук, заместитель декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Антон Москаев в беседе с ФАН заявил, что перед походом в лес нужно использовать отпугивающие акарицидные средства.