В строительство нового лабораторного комплекса МФТИ инвестируют 2 млрд рублей

Министерство жилполитики Московской области выдало застройщику разрешение на строительство учебно-лабораторного комплекса Московского физико-технического института (МФТИ). Он будет расположен в Долгопрудном.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как ожидается, площадь объекта составит около 18 тыс. кв. м. В здании предусмотрены 14 аудиторий, компьютерные классы, спортзал, столовая и другие помещения.

На цокольном этаже разместят автостоянку, различные технические помещения и помещения для хранения самокатов и велосипедов.

Ранее НСН сообщала, что в Москве к концу года завершат строительство промтехнопарка «Крёкшино».