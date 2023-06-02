В строительство нового лабораторного комплекса МФТИ инвестируют 2 млрд рублей
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Как ожидается, площадь объекта составит около 18 тыс. кв. м. В здании предусмотрены 14 аудиторий, компьютерные классы, спортзал, столовая и другие помещения.
На цокольном этаже разместят автостоянку, различные технические помещения и помещения для хранения самокатов и велосипедов.
Ранее НСН сообщала, что в Москве к концу года завершат строительство промтехнопарка «Крёкшино».