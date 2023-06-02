Гости фестиваля «Красная площадь» смогут посетить более 100 культурных мероприятий
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru.
«На одной из площадок откроется настоящее библиотечное пространство: здесь можно будет взять книгу, узнать о полезных цифровых сервисах, встретиться с писателями. На другой пройдут спектакли, кинопоказы и презентации литературных новинок», — отметила Сергунина.
В лектории фестиваля при поддержке Департамента культуры Москвы состоятся встречи с искусствоведами, экскурсоводами и культурологами.
Ранее «Радио 1» сообщало, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.