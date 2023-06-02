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Гости фестиваля «Красная площадь» смогут посетить более 100 культурных мероприятий

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Культурные учреждения Москвы подготовили для гостей книжного фестиваля «Красная площадь» более 100 мероприятий, заявила заммэра Наталья Сергунина.
Гости фестиваля «Красная площадь» смогут посетить более 100 культурных мероприятий
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«На одной из площадок откроется настоящее библиотечное пространство: здесь можно будет взять книгу, узнать о полезных цифровых сервисах, встретиться с писателями. На другой пройдут спектакли, кинопоказы и презентации литературных новинок», — отметила Сергунина.

В лектории фестиваля при поддержке Департамента культуры Москвы состоятся встречи с искусствоведами, экскурсоводами и культурологами.

Ранее «Радио 1» сообщало, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.

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