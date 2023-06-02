Гости фестиваля «Красная площадь» смогут посетить более 100 культурных мероприятий

Культурные учреждения Москвы подготовили для гостей книжного фестиваля «Красная площадь» более 100 мероприятий, заявила заммэра Наталья Сергунина.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«На одной из площадок откроется настоящее библиотечное пространство: здесь можно будет взять книгу, узнать о полезных цифровых сервисах, встретиться с писателями. На другой пройдут спектакли, кинопоказы и презентации литературных новинок», — отметила Сергунина.

В лектории фестиваля при поддержке Департамента культуры Москвы состоятся встречи с искусствоведами, экскурсоводами и культурологами.

Ранее «Радио 1» сообщало, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.