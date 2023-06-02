Ярмарка в честь Дня России пройдёт в Ставрополе 10 июня

Праздничная ярмарка в честь Дня России состоится в Ставрополе 10 июня.

Об этом пишет «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«В преддверии летнего праздника ставропольцы закупятся сочными овощами и фруктами, молодым картофелем, яйцами, свежим урожаем чеснока, зелени, а также колбасами и закусками к праздничному столу, ингредиентами для блюд», — отмечается в сообщении.

Также будут представлены ремесленные изделия. Кроме того, предусмотрено музыкальное сопровождение.

Ранее «Радио 1» сообщало, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.