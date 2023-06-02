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Участниками третьего сезона проекта «Открой#Моспром» стали 3200 человек

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В третьем сезоне проекта «Открой#Моспром», который проходил с 15 по 31 мая, приняли участие около 3200 человек, заявил глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Участниками третьего сезона проекта «Открой#Моспром» стали 3200 человек
  • © предоставлено пресс-службой Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Об этом сообщает НСН.

Программа включала 125 экскурсий, на пяти предприятиях провели около 60 мастер-классов.

Впервые к проекту присоединились электротехнический завод МЭЛ и резидент технополиса «Москва» предприятие «Легопласт».

Ранее «Радио 1» сообщало, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.

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