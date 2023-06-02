Участниками третьего сезона проекта «Открой#Моспром» стали 3200 человек
- © предоставлено пресс-службой Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Об этом сообщает НСН.
Программа включала 125 экскурсий, на пяти предприятиях провели около 60 мастер-классов.
Впервые к проекту присоединились электротехнический завод МЭЛ и резидент технополиса «Москва» предприятие «Легопласт».
Ранее «Радио 1» сообщало, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.