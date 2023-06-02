В Подмосковье более 110 тысяч животных прошли иммунизацию от бешенства в I квартале

В Московской области в I квартале 2023 года привили от бешенства более 110 тыс. домашних животных.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.

Курирующий ведомство зампред правительства региона Георгий Филимонов сообщил, что в Подмосковье работает 117 клиник и ветстанций, где можно вакцинировать животное.

Он напомнил, что прививка от бешенства бесплатная.

Ранее руководитель группы научной и информационной поддержки, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в беседе с газетой «Известия» рассказал, что делать в случае укуса ядовитой змеи, а также ос или пчёл.