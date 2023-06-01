В Москве открыли приём заявок от детей и подростков на участие в конкурсе рисунка

В столице стартовал набор участников детского конкурса «Арт-проект: моя Москва!» по направлению «Рисунок».

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра.

Так, руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин рассказал, что заявки на участие принимаются от жителей в возрасте от пяти до 16 лет.

Конкурс по направлению «Рисунок» проводится в этом году в трёх номинациях: «Мой наставник: кто наставляет тебя на жизненном пути?», «Я шагаю по Москве: мегаполис прекрасен, отрази его на бумаге» и «Город будущего: как будет выглядеть столица XXIII века?».

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