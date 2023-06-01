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В Москве открыли приём заявок от детей и подростков на участие в конкурсе рисунка

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В столице стартовал набор участников детского конкурса «Арт-проект: моя Москва!» по направлению «Рисунок».
В Москве открыли приём заявок от детей и подростков на участие в конкурсе рисунка
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра.

Так, руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин рассказал, что заявки на участие принимаются от жителей в возрасте от пяти до 16 лет.

Конкурс по направлению «Рисунок» проводится в этом году в трёх номинациях: «Мой наставник: кто наставляет тебя на жизненном пути?», «Я шагаю по Москве: мегаполис прекрасен, отрази его на бумаге» и «Город будущего: как будет выглядеть столица XXIII века?».

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