В Москве открыли приём заявок от детей и подростков на участие в конкурсе рисунка
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра.
Так, руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин рассказал, что заявки на участие принимаются от жителей в возрасте от пяти до 16 лет.
Конкурс по направлению «Рисунок» проводится в этом году в трёх номинациях: «Мой наставник: кто наставляет тебя на жизненном пути?», «Я шагаю по Москве: мегаполис прекрасен, отрази его на бумаге» и «Город будущего: как будет выглядеть столица XXIII века?».
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