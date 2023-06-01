Программа проекта «Уличный артист в парках» столицы обещает быть обширной

Победители проекта «Уличный артист в парках», музыканты, танцоры, актёры, художники и другие деятели искусства продемонстрируют свои таланты на площадях Москвы.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В мероприятиях примут участие свыше 160 исполнителей, среди которых группа «Обними кита», певицы Лиза Матрёшка, Катя Рикеда и другие.

Жители столицы смогут увидеть авторские представления: игру на кеначо и сампоньо, шоу барабанов, чтение поэзии классиков под инструментальные композиции, брейк-данс в сопровождении диджей-сета.

Ранее НСН сообщала, что первый Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» пройдёт с 1 июня по 2 июля.