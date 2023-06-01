Сергей Жуков создаст детское музыкальное шоу «Чебурашка»

Певец и лидер группы «Руки Вверх!» начал работу в качестве композитора и продюсера над новым музыкально-цирковым шоу «Чебурашка».

Об этом артист сообщил РИА Новости. По словам Жукова, это будет проект, которого в России ещё не было.

«Огромное количество профессионалов объединилось, чтобы сделать что-то необычное — то, чего у нас не делают обычно в России», — заявил он.

Певец отметил, что на данный момент творческий процесс «в самом разгаре». Жуков выразил надежду, что его опыт в написании хитов понадобится в создании шоу.

Исполнитель добавил, что считает важным сохранить нежность, гармонию и чувства, которые есть в оригинальной истории о Чебурашке.

Как сообщает пресс-служба Яндекс Афиши, премьера состоится 27 июля в московском парке развлечений «Остров Мечты». Позднее шоу покажут и в других городах России.

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