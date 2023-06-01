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Синоптик Ганьшин спрогнозировал прохладные выходные с дождями в Москве

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Руководитель «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин рассказал, что в предстоящие выходные, 3 и 4 июня, в Москве ожидается нежаркая погода с дождями. Дневная температура не превысит +15 °С.
Синоптик Ганьшин спрогнозировал прохладные выходные с дождями в Москве
  • РИА Новости

«3 июня в Москве будет прохладным (+12 °С) с небольшими осадками. Скорость ветра с утра составит 3,4 м/с, а вечером — 2,4 м/с. В воскресенье, 4 июня, ожидается облачная погода. Утром температура воздуха составит +12 °С. Днём она поднимется до +15 °С, вечером опустится до +10 °С», — сообщил Ганьшин «Известиям».

Ранее URA.RU передавало, что, по данным Челябинского гидрометцентра, до 2 июня в области сохранится аномальная жара. Местами температура воздуха будет подниматься до +36 °С и выше.

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