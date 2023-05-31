Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина заявила об отсутствии намерений покидать Россию. Её заявление приводит ТАСС.

По её словам, в апреле 2022 года она сказала, что никуда не уедет и остаётся в своей стране со своим народом.

Арбенина отметила, что вместе с российскими гражданами разделяет сложившуюся ситуацию.

Она также призвала СМИ и Telegram-каналы не распространять фейки о ней.

Ранее концертный тур Дианы Арбениной был отменён в трёх городах России.

Также сообщалось, что концерт Дианы Арбениной в Москве состоится 8 июля.