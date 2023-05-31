Диана Арбенина заявила об отсутствии намерений покидать Россию
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По её словам, в апреле 2022 года она сказала, что никуда не уедет и остаётся в своей стране со своим народом.
Арбенина отметила, что вместе с российскими гражданами разделяет сложившуюся ситуацию.
Она также призвала СМИ и Telegram-каналы не распространять фейки о ней.
Ранее концертный тур Дианы Арбениной был отменён в трёх городах России.
Также сообщалось, что концерт Дианы Арбениной в Москве состоится 8 июля.