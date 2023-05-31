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Актриса Бру рассказала об обучении на курсе Олега Табакова

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Актриса Милана Бру рассказала об обучении на курсе Олега Табакова.

«Мы были последним курсом, который набирал лично Табаков. Когда я поступала, я замечала каждую деталь, старалась услышать любое слово, которое звучало от этого великого человека. Олег Павлович обладал невероятной энергией, которая озаряла всё вокруг и наполняла всех присутствующих. Я очень переживала, но огромное желание показать свою программу было намного сильнее», — сказала она в беседе с argumenti.ru.

Ранее режиссёр Сергей Урсуляк в беседе с ФАН рассказал подробности о работе с актёром Александром Яценко, который отмечал день рождения 22 мая.

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