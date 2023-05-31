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Синоптик Ильин предупредил о резком похолодании в Тульской области в начале июня

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Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявил, что начало лета в Тульской области будет прохладным.

В беседе с Тульской службой новостей эксперт рассказал, что вечером в пятницу, 2 июня, ожидается вторжение ледяного воздуха, поэтому даже в моменты прояснений солнце не сможет достаточно прогреть воздух.

В субботу, 3 июня, температура воздуха составит +13...+16 °С в Туле, +10...+15 °С по области. Также возможны кратковременные дожди, ветер 7—9 м/с.

В воскресенье, 4 июня, воздух прогреется до +15...+17 °С.

К понедельнику потеплеет до +20 °С, но сохранятся кратковременные дожди.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала о погоде в столичном регионе в начале лета.

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