В Приморье спрогнозировали дожди в первые выходные июня
Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.
Дожди различной интенсивности, местами с грозами, ожидаются почти по всему региону.
Ночью температура воздуха составит +7...+12 °С, на северо-востоке +2...+6 °С, днём +16...+21 °С, на востоке +8...+15 °С.
В ночь на воскресенье, 4 июня, атмосферный фронт оставит небольшие дожди. Днём возможно прояснение, без осадков. Ночные температуры не изменятся, далее потеплеет на один — три градуса.
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала о погоде в столичном регионе в начале лета.