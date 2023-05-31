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В Приморье спрогнозировали дожди в первые выходные июня

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Погода в Приморском крае в первые выходные июня будет нестабильной. Утром в субботу, 3 июня, к региону подойдут фронтальные разделы циклона, днём они начнут смещаться.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

Дожди различной интенсивности, местами с грозами, ожидаются почти по всему региону.

Ночью температура воздуха составит +7...+12 °С, на северо-востоке +2...+6 °С, днём +16...+21 °С, на востоке +8...+15 °С.

В ночь на воскресенье, 4 июня, атмосферный фронт оставит небольшие дожди. Днём возможно прояснение, без осадков. Ночные температуры не изменятся, далее потеплеет на один — три градуса.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала о погоде в столичном регионе в начале лета.

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