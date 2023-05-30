В Курганской области предупредили о грозах и усилении ветра

В Курганской области рассказали о погоде в ближайшие несколько дней.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального ЦГМС.

В среду, 31 мая, и пятницу, 2 июня, ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза.

Температура воздуха составит до +37 °С.

Кроме того, в пятницу возможно усиление ветра до 17 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Известиями» предупредил об опасных волнах тепла, которые ожидаются с 31 мая в том числе в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.