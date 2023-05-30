Глава Примгидромета Кубай рассказал о погоде во Владивостоке в июне

Глава Примгидромета Борис Кубай рассказал о погоде во Владивостоке в июне.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

«Понимаю, нужен приличный дождь, хотя бы миллиметров 15—20. Но, как минимум, в первой декаде июня, на такое количество дождя во Владивостоке рассчитывать не стоит. На протяжении заключительной пятидневки мая во Владивосток западными, северо-западными потоками нагнетается сухая и тёплая воздушная масса с территории Китая. Отсюда малооблачно и жарко», — рассказал Кубай.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение в период с 30 мая по 1 июня.