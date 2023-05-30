В лесах Татарстана ликвидировали 74 несанкционированные свалки

В результате санитарно-экологического двухмесячника и природоохранной акции «Чистые леса Татарстана» ликвидировали 74 несанкционированные свалки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на министра лесного хозяйства региона Равиля Кузюрова.

Общая площадь свалок превысила 817 кв. м.

Как отметил Кузюров, больше всего свалок обнаружили на участках, граничащих с крупными городами, среди которых Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск и Зеленодольск.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Курской области планируется построить новый автоматизированный мусоросортировочный комплекс. Ввод в эксплуатацию объекта ожидается в 2026 году.