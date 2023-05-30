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Аксёнов: из Симферопольского водохранилища сбрасывают 18 кубометров воды в секунду

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Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в настоящее время из Симферопольского водохранилища сбрасывается 18 кубометров воды в секунду и подтоплений по течению реки Салгир нет.
Аксёнов: из Симферопольского водохранилища сбрасывают 18 кубометров воды в секунду
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24».

«Если раньше после каждого сильного ливня могло возникнуть до 20 точек подтоплений одновременно, то в настоящее время там, где вынули грунт, срезали кустарники и деревья, ситуация нормализировалась. Работа по расчистке русел рек будет продолжена», — отметил Аксёнов.

По его словам, работа по расчистке русел рек и другие противопаводковые меры позволили избежать подтоплений.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области начались работы по борьбе с борщевиком.

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