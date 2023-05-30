Всероссийский фестиваль «Комедiя-ФЕСТ» пройдёт в Нижнем Новгороде 1—9 июня

Всероссийский театральный фестиваль «Комедiя-ФЕСТ» будет проходить с 1 по 9 июня в Нижнем Новгороде.

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

На фестиваль прислали 109 работ из 60 городов России. В афишу вошло девять спектаклей из Вологды, Южно-Сахалинска, Краснодара, Новосибирска, Ижевска, Москвы, Нижнего Новгорода.

Показы будут проходить на сцене нижегородского театра комедии, нижегородского ТЮЗа и культурного центра «Рекорд».

Ранее «Радио 1» сообщало, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.