Всероссийский фестиваль «Комедiя-ФЕСТ» пройдёт в Нижнем Новгороде 1—9 июня
- РИА Новости
Об этом сообщает pravda-nn.ru.
На фестиваль прислали 109 работ из 60 городов России. В афишу вошло девять спектаклей из Вологды, Южно-Сахалинска, Краснодара, Новосибирска, Ижевска, Москвы, Нижнего Новгорода.
Показы будут проходить на сцене нижегородского театра комедии, нижегородского ТЮЗа и культурного центра «Рекорд».
Ранее «Радио 1» сообщало, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.