Детская железная дорога вновь заработает 1 июня в Нижнем Новгороде

Детская железная дорога возобновит работу в четверг, 1 июня, в Нижнем Новгороде.

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГЖД.

Запланированы мероприятия в честь Дня защиты детей, в том числе концерт, конкурсы и интерактивы.

Также можно будет посетить выставку-конкурс работ учеников детской железной дороги из Нижнего Новгорода, Казани и Ижевска.

Детская железная дорога работает в Нижнем Новгороде с 1939 года. Её протяжённость составляет 3,1 км.

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