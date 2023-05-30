Детская железная дорога вновь заработает 1 июня в Нижнем Новгороде
- РИА Новости
Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГЖД.
Запланированы мероприятия в честь Дня защиты детей, в том числе концерт, конкурсы и интерактивы.
Также можно будет посетить выставку-конкурс работ учеников детской железной дороги из Нижнего Новгорода, Казани и Ижевска.
Детская железная дорога работает в Нижнем Новгороде с 1939 года. Её протяжённость составляет 3,1 км.
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