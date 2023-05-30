В Ставрополе пройдёт 50 мероприятий в честь Дня защиты детей

В Ставрополе состоится около 50 праздничных мероприятий 1 июня, когда отмечается День защиты детей.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«На спортивных и игровых площадках ведущие увлекут мальчиков и девочек активными играми, конкурсами и викторинами. Интересные программы проведут на своих территориях учреждения культуры и дополнительного образования», — заявил глава города Иван Ульянченко.

В частности, в Зелёном театре Центрального парка состоится концерт «Мир детства», а в галерее имени Гречишкина откроется выставка детского рисунка.

Ранее «Радио 1» сообщало, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.