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В Ставрополе пройдёт 50 мероприятий в честь Дня защиты детей

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В Ставрополе состоится около 50 праздничных мероприятий 1 июня, когда отмечается День защиты детей.
В Ставрополе пройдёт 50 мероприятий в честь Дня защиты детей
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«На спортивных и игровых площадках ведущие увлекут мальчиков и девочек активными играми, конкурсами и викторинами. Интересные программы проведут на своих территориях учреждения культуры и дополнительного образования», — заявил глава города Иван Ульянченко.

В частности, в Зелёном театре Центрального парка состоится концерт «Мир детства», а в галерее имени Гречишкина откроется выставка детского рисунка.

Ранее «Радио 1» сообщало, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.

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