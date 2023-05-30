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В Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение с 31 мая

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В Ставропольском крае ожидается сильный дождь, гроза, град и ветер, в связи с чем с 31 мая по 1 июня объявлено штормовое предупреждение.
В Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение с 31 мая
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра.

«Во второй половине дня и до конца суток 31 мая и далее в течение суток 1 июня в регионе местами ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20—23 м/с», — заявили синоптики.

В пресс-службе краевого ГУ МЧС России призвали соблюдать меры безопасности.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение в период с 30 мая по 1 июня.

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