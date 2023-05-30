Синоптик Шепоренко: жаркая погода в Свердловской области продлится до 3 июня

Главный синоптик уральского управления Гидрометцентра Галина Шепоренко заявила, что аномальная жара в Свердловской области пойдёт на спад с 3 июня.

«Предупреждение об аномальной жаре в Свердловской области объявлено до 3 июня. В этот период температура воздуха будет выше нормы на семь — десять градусов», — сказала эксперт в беседе с URA.RU.

По её словам, довольно тёплая погода сохранится до 5—6 июня, затем температура воздуха постепенно понизится на пять — семь градусов, и погода нормализуется.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Известиями» предупредил об опасных волнах тепла, которые ожидаются с 31 мая в том числе в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.