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Актриса Пермякова с благодарностью отозвалась о КВН и «Интернах»

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Актриса Светлана Пермякова рассказала, что благодарна КВН и сериалу «Интерны», потому что так к ней пришла известность.
Актриса Пермякова с благодарностью отозвалась о КВН и «Интернах»
  • РИА Новости

«Я благодарна и «Интернам» (с ребятами до сих пор общаемся, недавно Кристина Асмус на день рождения приглашала), и проекту «Звёзды в Африке», он перевернул жизнь. Два года туда ездила. Я благодарна даже каждому спектаклю», — поделилась она с kp.ru.

Актриса также призналась, что благодарна команде КВН за пришедшую популярность.

«Кто бы знал Светлану Пермякову, если бы не КВН? Но я считаю, что закрыла гештальт, не хочу тянуть его в будущее. Нужно идти дальше к новому чему-то», — подчеркнула артистка.

В настоящее время Пермякова занята в шести спектаклях. Она также является ведущей шоу «СуперЖенщина» о домохозяйках на канале ТВ-3.

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