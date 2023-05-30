В Челябинской области аномальная жара +36 °С продержится до 2 июня

По данным Челябинского гидрометцентра, до 2 июня в области сохранится аномальная жара. Местами температура воздуха будет повышаться до +36 °С и выше.

Об этом сообщает URA.RU.

«С 30 мая по 2 июня в большинстве районов Челябинской области сохраняется аномально жаркая погода. А 31 мая и 2 июня местами ожидается сильная жара — +36 °С», — говорится на сайте метеослужбы.

Среднесуточная температура воздуха будет превышать климатическую норму на семь градусов.

В регионе объявлен четвёртый (высокий) класс пожарной опасности, а в некоторых районах пятый класс, что означает чрезвычайную опасность.

Ранее сайт Nation News сообщал, что по факту лесных пожаров в Курганской области завели семь уголовных дел. Удалось установить 46 виновных в возгораниях.