В Челябинской области ограничили движение грузовиков по трассам из-за жары

В Челябинской области 30 мая на ряде трасс продолжаются ограничения для движения грузовиков из-за жаркой погоды.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«В регионе 30 мая ограничивается движение для грузовиков в связи с температурой воздуха выше +32 °С. Ограничение действует с 12:00 до 20:00 для грузовых автомобилей и тяжеловесов», — прокомментировали в пресс-службе компании.

Ограничения коснулись некоторых участков трасс А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан, Р-254 «Иртыш», Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган и других.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра во вторник, 30 мая.