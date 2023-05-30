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На съезде архитекторов в Выборге разработают концепцию реставрации исторического здания

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В Выборге Ленинградской области съезд главных архитекторов субъектов России пройдёт с 21 по 25 июня. Там будет разработана концепция реставрации культурно-исторического объекта — бывшей мебельной фабрики М. Пиетинена 1907 года постройки.
На съезде архитекторов в Выборге разработают концепцию реставрации исторического здания
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

В творческом марафоне, который пройдёт в формате клаузуры, также примут участие студенты московских и петербургских ведущих вузов: ИУ МГСУ, Университета по землеустройству, СПбГАСУ, Политеха, Горного университета и Академии художеств имени Репина.

Ранее сайт progorod43 сообщал, что в Кирове планируют восстановить Феодоровскую церковь, об этом заявил губернатор Александр Соколов.

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