На съезде архитекторов в Выборге разработают концепцию реставрации исторического здания
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.
В творческом марафоне, который пройдёт в формате клаузуры, также примут участие студенты московских и петербургских ведущих вузов: ИУ МГСУ, Университета по землеустройству, СПбГАСУ, Политеха, Горного университета и Академии художеств имени Репина.
Ранее сайт progorod43 сообщал, что в Кирове планируют восстановить Феодоровскую церковь, об этом заявил губернатор Александр Соколов.