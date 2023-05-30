Десять природных пожаров потушили за сутки в Свердловской области

В Свердловской области за минувшие сутки потушили десять природных пожаров, 23 продолжают действовать.

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

«На очаги пожаров за прошедшие сутки были произведены сбросы воды. Авиацией РСЧС было сброшено 162 т воды. Угрозы распространения лесных пожаров на населённые пункты нет», — говорится в сообщении.

Ранее Nation News передавало, что по факту лесных пожаров в Курганской области завели семь уголовных дел. Удалось установить 46 виновных в возгораниях.