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Власти Подмосковья напомнили о правилах провоза животных в автобусах

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В пресс-службе подмосковного Минтранса напомнили о правилах провоза животных в автобусах. На руках или в ручной клади разрешается без оплаты перевозить карликовые породы собак.

Об этом сообщает «Радио 1».

Право бесплатного проезда также есть у собак-поводырей, сопровождающих пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. В таком случае на питомце должен быть намордник, поводок и опознавательный знак.

«Других питомцев, в том числе птиц и рептилий, нужно перевозить в клетках, переносках или контейнерах. При этом в сумме габариты ручной клади не должны превышать 120 см в длину, ширину и высоту», — уточнили в ведомстве.

Собак средних и крупных пород нужно перевозить в наморднике и на коротком поводке. Проезд оплачивается дополнительно.

Ранее руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов, руководитель Клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко в беседе с НСН заявила о необходимости ввести учёт собак, который позволил бы решить целый ряд проблем, в том числе самовыгул.

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