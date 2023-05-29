В Свердловской области продлили предупреждение о смоге

В Свердловской области синоптики продлили предупреждение о смоге. Неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей будут до 3 июня.

Об этом сообщает агентство URA.RU со ссылкой на «Уральский гидрометцентр».

«С 20:00 29 мая до 20:00 3 июня сохраняются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — предупреждают синоптики.

Метеоролог, главный специалист Гидрометцентра Москвы Татьяна Позднякова в беседе с телеканалом «360» назвала 1 июня самым жарким днём за первую неделю лета в столице.