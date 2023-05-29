Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Летний сезон «Спортивных выходных» в Москве начнётся 3 июня

Короткая ссылка
Летний сезон проекта «Спортивные выходные» в Москве начнётся в субботу, 3 июня. Он будет организован на 26 городских площадках, а также в формате онлайн.
Летний сезон «Спортивных выходных» в Москве начнётся 3 июня
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра Сергея Собянина.

Среди новых локаций — Южный ландшафтный парк на территории парка развлечений «Остров мечты», «Сад технопарка» в инновационном центре «Сколково», крыша Южного речного вокзала, территория «Хлебозавода №9».

Также тренировки пройдут в Доме культуры «ГЭС-2» и на крыше Северного речного вокзала.

Ранее ФАН сообщало, что на Московский полумарафон зарегистрировались рекордные 24 тыс. человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить