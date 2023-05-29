Летний сезон «Спортивных выходных» в Москве начнётся 3 июня

Летний сезон проекта «Спортивные выходные» в Москве начнётся в субботу, 3 июня. Он будет организован на 26 городских площадках, а также в формате онлайн.

РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра Сергея Собянина. Среди новых локаций — Южный ландшафтный парк на территории парка развлечений «Остров мечты», «Сад технопарка» в инновационном центре «Сколково», крыша Южного речного вокзала, территория «Хлебозавода №9». Также тренировки пройдут в Доме культуры «ГЭС-2» и на крыше Северного речного вокзала. Ранее ФАН сообщало, что на Московский полумарафон зарегистрировались рекордные 24 тыс. человек.