Летний сезон «Спортивных выходных» в Москве начнётся 3 июня
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра Сергея Собянина.
Среди новых локаций — Южный ландшафтный парк на территории парка развлечений «Остров мечты», «Сад технопарка» в инновационном центре «Сколково», крыша Южного речного вокзала, территория «Хлебозавода №9».
Также тренировки пройдут в Доме культуры «ГЭС-2» и на крыше Северного речного вокзала.
Ранее ФАН сообщало, что на Московский полумарафон зарегистрировались рекордные 24 тыс. человек.