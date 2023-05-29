Около пяти тысяч зрителей посмотрели спектакли фестиваля «Мелиховская весна»
Как уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня», в этом году число его участников составило 20 коллективов.
«Появилась новая увеличенная сцена, которая даёт театрам больше возможностей, позволяет привозить сюда самые технически сложные постановки», — сказал глава Минкультуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.
Ранее телеканал «360» сообщал, что фестиваль променад-концертов «Белые ночи в Дубне» откроется в понедельник, 29 мая.