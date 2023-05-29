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Специалист Ракутина назвала кольцо с бриллиантом в виде сердца трендом свадебного сезона

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Директор по продукту ювелирной компании Sokolov Елена Ракутина рассказала о трендах свадебного сезона. По её словам, одной из актуальных моделей «помолвочного» кольца будет вариант с бриллиантом в виде сердца.
Специалист Ракутина назвала кольцо с бриллиантом в виде сердца трендом свадебного сезона
  • Gettyimages.ru

«Камень в помолвочном кольце может быть любой огранки, при этом одними из самых популярных остаются традиционные: круг или принцесса. Но самый необычный тренд этого сезона — помолвочное кольцо с крупным бриллиантом в форме сердца в комбо со сверкающей россыпью камней второго кольца», — заявила Ракутина в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила эксперт, также можно выбрать обручальные кольца, украшенные камнями на внутренней стороне шинок или кольца без каких-либо вставок в стиле минимализм из розового золота или серебра.

Ранее организатор свадеб Евгения Лейбман в беседе с НСН заявила, что после пандемии коронавируса концепция свадеб изменилась — пары приглашают меньше гостей, а сами торжества стали камерными.

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