Специалист Ракутина назвала кольцо с бриллиантом в виде сердца трендом свадебного сезона
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«Камень в помолвочном кольце может быть любой огранки, при этом одними из самых популярных остаются традиционные: круг или принцесса. Но самый необычный тренд этого сезона — помолвочное кольцо с крупным бриллиантом в форме сердца в комбо со сверкающей россыпью камней второго кольца», — заявила Ракутина в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметила эксперт, также можно выбрать обручальные кольца, украшенные камнями на внутренней стороне шинок или кольца без каких-либо вставок в стиле минимализм из розового золота или серебра.
Ранее организатор свадеб Евгения Лейбман в беседе с НСН заявила, что после пандемии коронавируса концепция свадеб изменилась — пары приглашают меньше гостей, а сами торжества стали камерными.