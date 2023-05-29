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В домах культуры Подмосковья пройдёт более 500 мероприятий в честь Дня защиты детей

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В культурно-досуговых учреждениях Московской области проведут более 500 мероприятий в честь Дня защиты детей, который отмечается 1 июня. В рамках праздника запланированы в том числе выставки, концерты, мастер-классы, квесты, показы мультфильмов.
В домах культуры Подмосковья пройдёт более 500 мероприятий в честь Дня защиты детей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.

К примеру, в Центре культуры и досуга города Химки запланирована интерактивная программа «Время играть», а в Доме космонавтов Звёздного Городка представят театрализованную программу «Незнайка в Звёздном».

Во Дворце культуры «Исток» во Фрязине проведут праздник «Лучик лета».

Ранее «Радио 1» сообщало, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.

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