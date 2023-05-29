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Стилист Лисовец заявил о важности обучать будущих профессионалов в сфере моды

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Стилист Влад Лисовец, эксперт арт-кластера «Таврида», рассказал, что участвовал в открытии академии творческих индустрий «Меганом» в Крыму.

В интервью «Петербургскому дневнику» он сообщил, что в мероприятиях «Тавриды» участвует каждый год.

«Рассказываю стилистам, дизайнерам и людям, связанным с индустрией моды, о том, как проявить и продвигать себя, как заявить о себе. Честно говоря, дизайнеров много, и отметить талантливых, дать им возможность поверить в себя — тоже считаю своей задачей», — поделился Лисовец.

Он отметил, что такие направления в России пока не очень развиты, поэтому так важно обучать будущих профессионалов в сфере моды.

Лисовец посоветовал начинающим дизайнерам верить в себя и помнить, что у каждого есть шанс состояться.

Ранее «Известия» со ссылкой на исследование ювелирного бренда SOKOLOV и аналитического агентства «A2:Research» сообщали, что 66% россиян при знакомстве оценивают стоимость одежды и украшений собеседника.

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