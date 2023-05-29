Фестиваль спорта IRONSTAR GELENDZHIK собрал 1500 участников из 64 регионов России

В Геленджике 26—27 мая проходил фестиваль спорта IRONSTAR GELENDZHIK. Он собрал более 1500 участников из 64 регионов России.

Открыли фестиваль забеги IRONLADY и STARKIDS. Также состоялись заплывы в открытой воде на дистанциях 1,8 км и 3,7 км.

Программа также включала основные соревнования на полужелезной дистанции триатлона IRONSTAR 113 и соревнования на дистанции SPRINT.

Старт находился в Геленджикской бухте, велоэтап прошёл по центральным улицам города и федеральной трассе М-4. Финишировали участники на центральной набережной.

«В эти выходные мы в третий раз провели масштабный фестиваль спорта IRONSTAR GELENDZHIK 2023 в городе-курорте Геленджике. Несмотря на сложности логистики, участники нашли возможность приехать на уже полюбившийся им старт», — заявил генеральный директор IRONSTAR Владимир Шейкин.

Он также пригласил всех желающих на старты в Самаре.