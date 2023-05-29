Первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тысяч зрителей

В Подмосковье завершился первый этап областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках» под руководством Егора Дружинина, сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и туризма Московской области.

Отмечается, что танцевальный фестиваль посетили ​более 40 тыс. ​жителей.

«Город танцует в парках» — проект, который, как сейчас сказали бы наши молодые участники фестиваля, «зашёл». Не просто понравился, а оказался мегапопулярным», — отметил министр культуры Московской области Василий Кузнецов.

19 августа начнётся второй этап фестиваля, и завершится он 3 сентября большим гала-концертом.

Ранее телеканал «360» сообщал, что фестиваль променад-концертов «Белые ночи в Дубне» откроется в понедельник, 29 мая.