Первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тысяч зрителей
- РИА Новости
Отмечается, что танцевальный фестиваль посетили более 40 тыс. жителей.
«Город танцует в парках» — проект, который, как сейчас сказали бы наши молодые участники фестиваля, «зашёл». Не просто понравился, а оказался мегапопулярным», — отметил министр культуры Московской области Василий Кузнецов.
19 августа начнётся второй этап фестиваля, и завершится он 3 сентября большим гала-концертом.
Ранее телеканал «360» сообщал, что фестиваль променад-концертов «Белые ночи в Дубне» откроется в понедельник, 29 мая.