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Первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тысяч зрителей

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В Подмосковье завершился первый этап областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках» под руководством Егора Дружинина, сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и туризма Московской области.
Первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тысяч зрителей
  • РИА Новости

Отмечается, что танцевальный фестиваль посетили ​более 40 тыс. ​жителей.

«Город танцует в парках» — проект, который, как сейчас сказали бы наши молодые участники фестиваля, «зашёл». Не просто понравился, а оказался мегапопулярным», — отметил министр культуры Московской области Василий Кузнецов.

19 августа начнётся второй этап фестиваля, и завершится он 3 сентября большим гала-концертом.

Ранее телеканал «360» сообщал, что фестиваль променад-концертов «Белые ночи в Дубне» откроется в понедельник, 29 мая.

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