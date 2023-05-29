За пять лет в Москве отреставрировали более 40 памятников архитектуры

В Москве за последние пять лет отреставрировали 40 памятников архитектуры, где размещаются музеи, заявила заммэра российской столицы Наталья Сергунина.

«В знаковых исторических зданиях располагаются многие музеи столицы... За последние пять лет специалисты привели в порядок более 40 таких объектов», — цитирует её kp.ru.

По словам Сергуниной, в порядок привели палаты Старого государева двора в Зарядье, дом Ивана Тургенева на Остоженке, павильон «Грот» в усадьбе Кусково, музей-квартиру Фёдора Достоевского, дом-музей братьев Третьяковых и другие объекты.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.