За пять лет в Москве отреставрировали более 40 памятников архитектуры
- РИА Новости
«В знаковых исторических зданиях располагаются многие музеи столицы... За последние пять лет специалисты привели в порядок более 40 таких объектов», — цитирует её kp.ru.
По словам Сергуниной, в порядок привели палаты Старого государева двора в Зарядье, дом Ивана Тургенева на Остоженке, павильон «Грот» в усадьбе Кусково, музей-квартиру Фёдора Достоевского, дом-музей братьев Третьяковых и другие объекты.
Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.