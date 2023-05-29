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За пять лет в Москве отреставрировали более 40 памятников архитектуры

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В Москве за последние пять лет отреставрировали 40 памятников архитектуры, где размещаются музеи, заявила заммэра российской столицы Наталья Сергунина.
За пять лет в Москве отреставрировали более 40 памятников архитектуры
  • РИА Новости

«В знаковых исторических зданиях располагаются многие музеи столицы... За последние пять лет специалисты привели в порядок более 40 таких объектов», — цитирует её kp.ru.

По словам Сергуниной, в порядок привели палаты Старого государева двора в Зарядье, дом Ивана Тургенева на Остоженке, павильон «Грот» в усадьбе Кусково, музей-квартиру Фёдора Достоевского, дом-музей братьев Третьяковых и другие объекты.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.

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