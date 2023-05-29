Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Виктор Дробыш высказался о важной роли продюсера в жизни артиста

Короткая ссылка
Композитор Виктор Дробыш рассказал, зачем артистам в 2023 году нужны продюсеры, когда можно продвигать себя самостоятельно через интернет.
Виктор Дробыш высказался о важной роли продюсера в жизни артиста
  • РИА Новости

«Кому-то достаточно компьютера и интернета под рукой, чтобы стать популярным, но это всё равно как создавать машину в гараже: можно, но всё-таки лучше на заводе», — заявил он в интервью «Газете.Ru».

«Продюсер не отменяет популярность певца. Не делает его каким-то плохим или недоразвитым, как многие стали думать. Наоборот, приносит больше уверенности, помогает певцу быть долгоживущим… Если продюсер тоже музыкант, он может стать очень важной единицей в жизни артиста. Даже именитые западные артисты никогда этого не стеснялись», — заключил Дробыш.

Ранее Игорь Тальков-младший, сын известного советского музыканта, в беседе с Inforeactor признался, что был бы не против спеть на одной сцене с голограммой отца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить