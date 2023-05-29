Виктор Дробыш высказался о важной роли продюсера в жизни артиста

Композитор Виктор Дробыш рассказал, зачем артистам в 2023 году нужны продюсеры, когда можно продвигать себя самостоятельно через интернет.

«Кому-то достаточно компьютера и интернета под рукой, чтобы стать популярным, но это всё равно как создавать машину в гараже: можно, но всё-таки лучше на заводе», — заявил он в интервью «Газете.Ru».

«Продюсер не отменяет популярность певца. Не делает его каким-то плохим или недоразвитым, как многие стали думать. Наоборот, приносит больше уверенности, помогает певцу быть долгоживущим… Если продюсер тоже музыкант, он может стать очень важной единицей в жизни артиста. Даже именитые западные артисты никогда этого не стеснялись», — заключил Дробыш.

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