На Японию надвигается чрезвычайно сильный тайфун «Мавар»
Об этом проинформировало Главное метеорологическое управление страны.
Отмечается, что за счёт низкой скорости продвижения его влияние в виде ливней и шквалистого ветра может стать затяжным.
«В настоящее время тайфун находится к юго-востоку от Японского архипелага», — уточняет РИА Новости.
Ранее более десяти человек погибли из-за ливней и наводнения в Италии.
Также ливни на северо-востоке Бразилии и вызванные ими наводнения привели к эвакуации более 5 тыс. человек в штате Баия.