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На Японию надвигается чрезвычайно сильный тайфун «Мавар»

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Чрезвычайно сильный тайфун «Мавар», которому присвоен порядковый номер два, идёт в сторону Японии.

Об этом проинформировало Главное метеорологическое управление страны.

Отмечается, что за счёт низкой скорости продвижения его влияние в виде ливней и шквалистого ветра может стать затяжным.

«В настоящее время тайфун находится к юго-востоку от Японского архипелага», — уточняет РИА Новости.

Ранее более десяти человек погибли из-за ливней и наводнения в Италии.

Также ливни на северо-востоке Бразилии и вызванные ими наводнения привели к эвакуации более 5 тыс. человек в штате Баия.

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