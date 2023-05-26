Фестиваль «Белые ночи в Дубне» откроется 29 мая

Фестиваль променад-концертов «Белые ночи в Дубне» откроется в понедельник, 29 мая.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.

В первый вечер прозвучит симфония №6 («Пасторальная») Людвига ван Бетховена в исполнении Дубненского симфонического оркестра и произведения для фортепиано Сергея Рахманинова в исполнении заслуженной артистки России, пианистки Екатерины Мечетиной.

Дирижёр — Сергей Поспелов.

Ранее ФАН сообщало, что акция «Ночь театров» состоялась в Москве в марте.