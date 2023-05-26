Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Фестиваль «Белые ночи в Дубне» откроется 29 мая

Короткая ссылка
Фестиваль променад-концертов «Белые ночи в Дубне» откроется в понедельник, 29 мая.
Фестиваль «Белые ночи в Дубне» откроется 29 мая
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.

В первый вечер прозвучит симфония №6 («Пасторальная») Людвига ван Бетховена в исполнении Дубненского симфонического оркестра и произведения для фортепиано Сергея Рахманинова в исполнении заслуженной артистки России, пианистки Екатерины Мечетиной.

Дирижёр — Сергей Поспелов.

Ранее ФАН сообщало, что акция «Ночь театров» состоялась в Москве в марте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить