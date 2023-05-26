Фестиваль «Белые ночи в Дубне» откроется 29 мая
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.
В первый вечер прозвучит симфония №6 («Пасторальная») Людвига ван Бетховена в исполнении Дубненского симфонического оркестра и произведения для фортепиано Сергея Рахманинова в исполнении заслуженной артистки России, пианистки Екатерины Мечетиной.
Дирижёр — Сергей Поспелов.
Ранее ФАН сообщало, что акция «Ночь театров» состоялась в Москве в марте.