Россия займётся оздоровлением рек Иртыш и Урал совместно с Казахстаном

Россия будет работать над оздоровлением рек Иртыш и Урал совместно с Казахстаном, над оздоровлением реки Самур — совместно с Азербайджаном, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на пленарной сессии Невского международного экологического конгресса (НМЭК).

Об этом сообщает телеканал «360».

«Решить проблему загрязнения водных объектов невозможно в одиночку. Только сплочённость стран в решении экологических вызовов может дать результат», — сказала Абрамченко.

По её словам, российская сторона также поддерживает Таджикистан в инициативе по водной проблематике и намерении провести в Душанбе в 2028 году II Водную конференцию в рамках Десятилетия действий по воде.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области начались работы по борьбе с борщевиком.