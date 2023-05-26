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Россия займётся оздоровлением рек Иртыш и Урал совместно с Казахстаном

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Россия будет работать над оздоровлением рек Иртыш и Урал совместно с Казахстаном, над оздоровлением реки Самур — совместно с Азербайджаном, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на пленарной сессии Невского международного экологического конгресса (НМЭК).
Россия займётся оздоровлением рек Иртыш и Урал совместно с Казахстаном
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Решить проблему загрязнения водных объектов невозможно в одиночку. Только сплочённость стран в решении экологических вызовов может дать результат», — сказала Абрамченко.

По её словам, российская сторона также поддерживает Таджикистан в инициативе по водной проблематике и намерении провести в Душанбе в 2028 году II Водную конференцию в рамках Десятилетия действий по воде.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области начались работы по борьбе с борщевиком.

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