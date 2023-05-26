Россия займётся оздоровлением рек Иртыш и Урал совместно с Казахстаном
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Решить проблему загрязнения водных объектов невозможно в одиночку. Только сплочённость стран в решении экологических вызовов может дать результат», — сказала Абрамченко.
По её словам, российская сторона также поддерживает Таджикистан в инициативе по водной проблематике и намерении провести в Душанбе в 2028 году II Водную конференцию в рамках Десятилетия действий по воде.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области начались работы по борьбе с борщевиком.