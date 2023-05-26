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Кинолог Голубев посоветовал тщательно проверять зоогостиницу для питомцев

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что зоогостиницу для питомцев нужно тщательно проверять.
Кинолог Голубев посоветовал тщательно проверять зоогостиницу для питомцев
  • РИА Новости

«Одна из важнейших задач собаковода на время оставления собаки — это сделать всё, чтобы питомец чувствовал себя безопасно и комфортно, пока вас не будет рядом. Выбирая зоогостиницу, особое внимание уделите условиям, в которых содержатся животные», — сказал он в беседе с «Радио 1».

По его словам, важно тщательно проверить все документы, уточнить квалификацию персонала, и если хоть что-то вызывает сомнения, то не стоит рисковать.

Если собака привыкла к определённому распорядку дня, то рекомендуется рассказать сотрудникам об этом. Не менее важно, чтобы в непредвиденных ситуациях питомцу оказали своевременную медпомощь.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что вопрос самовыгула собак должен решаться исключительно на уровне регионов.

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