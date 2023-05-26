Кинолог Голубев посоветовал тщательно проверять зоогостиницу для питомцев

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что зоогостиницу для питомцев нужно тщательно проверять.

«Одна из важнейших задач собаковода на время оставления собаки — это сделать всё, чтобы питомец чувствовал себя безопасно и комфортно, пока вас не будет рядом. Выбирая зоогостиницу, особое внимание уделите условиям, в которых содержатся животные», — сказал он в беседе с «Радио 1».

По его словам, важно тщательно проверить все документы, уточнить квалификацию персонала, и если хоть что-то вызывает сомнения, то не стоит рисковать.

Если собака привыкла к определённому распорядку дня, то рекомендуется рассказать сотрудникам об этом. Не менее важно, чтобы в непредвиденных ситуациях питомцу оказали своевременную медпомощь.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что вопрос самовыгула собак должен решаться исключительно на уровне регионов.