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Депутат Иванов предложил ужесточить наказание за порчу зелёных насаждений

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Депутат Госдумы Максим Иванов выразил мнение, что наказание на порчу зелёных насаждений нужно ужесточить.
Депутат Иванов предложил ужесточить наказание за порчу зелёных насаждений
  • РИА Новости

«Надо пытаться перевоспитать людей, закладывать правильное поведение ещё в школах, более активно задействовать ребят в благоустройстве районов. Плюс нужно, безусловно, выявлять тех, кто хулиганит в силу своего небольшого ума или невысокого воспитания. Гражданам необходимо проявлять больше гражданской активности», — сказал депутат в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По его словам, к данной теме нужно относиться более серьёзно. Как напомнил Иванов, в законе прописаны принудительные работы за срыв сирени или порчу клумбы: стоить подумать о том, чтобы в таких ситуациях почаще отправлять людей на озеленение.

Ранее Nation News сообщало, что по факту лесных пожаров в Курганской области завели семь уголовных дел. Удалось установить 46 виновных в возгораниях.

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