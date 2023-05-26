Депутат Иванов предложил ужесточить наказание за порчу зелёных насаждений

Депутат Госдумы Максим Иванов выразил мнение, что наказание на порчу зелёных насаждений нужно ужесточить.

«Надо пытаться перевоспитать людей, закладывать правильное поведение ещё в школах, более активно задействовать ребят в благоустройстве районов. Плюс нужно, безусловно, выявлять тех, кто хулиганит в силу своего небольшого ума или невысокого воспитания. Гражданам необходимо проявлять больше гражданской активности», — сказал депутат в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По его словам, к данной теме нужно относиться более серьёзно. Как напомнил Иванов, в законе прописаны принудительные работы за срыв сирени или порчу клумбы: стоить подумать о том, чтобы в таких ситуациях почаще отправлять людей на озеленение.

Ранее Nation News сообщало, что по факту лесных пожаров в Курганской области завели семь уголовных дел. Удалось установить 46 виновных в возгораниях.