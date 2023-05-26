Депутат Лебедев заявил о необходимости запретить работу львов и слонов в цирках

Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Олег Лебедев сообщил, что поддержит идею запрета использования морских млекопитающих в развлекательных целях. Он также выступил за то, чтобы запретить работу львов, тигров, слонов и других животных в цирках.

«Необходимо менять сложившуюся практику, чтобы обеспечить и безопасность, и возможность жизнедеятельности дельфинов и прочих водных млекопитающих. Любые инициативы, направленные на это, конечно, помогут защитить животных и будут поддержаны», — сказал Лебедев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Вместе с тем, как отметил депутат, тема ограничения использования животных в цирках дискуссионна и должна решаться постепенно.

«Это, конечно, традиция, но сейчас надо брать курс на гуманность. Смотреть, каких четвероногих убрать из цирков, в какой последовательности это сделать. Моя позиция заключается в том, что это необходимо», — добавил Лебедев.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал, что в случае постоянного лая у собаки нужно внимательно проанализировать ситуации, в которых питомец ведёт себя подобным образом.