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В Москве детский фестиваль искусств «Небо» состоится 3—4 июня

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В столичном парке Горького первый детский фестиваль искусств «Небо», приуроченный ко Дню защиты детей, пройдёт 3 и 4 июня.
В Москве детский фестиваль искусств «Небо» состоится 3—4 июня
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

На семи площадках парка организуют более 70 мероприятий.

На открытии фестиваля посетители смогут увидеть театрально-музыкальные шоу с участием артистов Театра на Малой Бронной, Московского музыкального театра «Геликон-опера» и других.

Также в рамках фестиваля пройдут спектакли, выставки, мастер-классы, лекции, карнавал, шествия, уроки по пластическому искусству, вокалу и многое другое.

Ранее URA.RU сообщало, что в библиотеках Кургана 26 и 27 мая пройдёт акция «Библионочь-2023».

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