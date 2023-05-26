В Москве детский фестиваль искусств «Небо» состоится 3—4 июня
- РИА Новости
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
На семи площадках парка организуют более 70 мероприятий.
На открытии фестиваля посетители смогут увидеть театрально-музыкальные шоу с участием артистов Театра на Малой Бронной, Московского музыкального театра «Геликон-опера» и других.
Также в рамках фестиваля пройдут спектакли, выставки, мастер-классы, лекции, карнавал, шествия, уроки по пластическому искусству, вокалу и многое другое.
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