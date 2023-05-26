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В Архангельске отменён концерт группы «Сплин»

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Концерт группы «Сплин», который должен был состояться 7 июня в Архангельске, отменили.
В Архангельске отменён концерт группы «Сплин»
  • РИА Новости

«С сожалением сообщаем об отмене концерта группы «Сплин» в Архангельске», — проинформировали организаторы в группе VK.

Они добавили, что вернуть билеты можно по месту приобретения.

Причина отмены выступления названа не была, а сами артисты никак не прокомментировали данную новость.

По информации РИА Новости, участники коллектива «Сплин» с осуждением высказывались о СВО, после чего несколько их концертов в российских городах не состоялись.

Ранее стало известно, что концерт Димы Билана отменили в Кемерове.

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