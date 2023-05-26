В Архангельске отменён концерт группы «Сплин»
- РИА Новости
«С сожалением сообщаем об отмене концерта группы «Сплин» в Архангельске», — проинформировали организаторы в группе VK.
Они добавили, что вернуть билеты можно по месту приобретения.
Причина отмены выступления названа не была, а сами артисты никак не прокомментировали данную новость.
По информации РИА Новости, участники коллектива «Сплин» с осуждением высказывались о СВО, после чего несколько их концертов в российских городах не состоялись.
Ранее стало известно, что концерт Димы Билана отменили в Кемерове.