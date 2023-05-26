В Москве пройдёт выставка по случаю 200-летнего юбилея со дня рождения Островского

В Москве на Арбате в рамках акции «Библионочь» в субботу, 27 мая, состоится открытие выставки, посвящённой 200-летию со дня рождения драматурга и писателя Александра Островского.

Об этом информирует kp.ru.

Выставка продлится до 15 июня, прокомментировала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Москвичи и туристы смогут проследить театральную историю произведений Островского с конца XIX века до наших дней. На Арбате представят афиши и программки спектаклей, поставленных ещё при жизни писателя», — рассказала она.

На выставке покажут эскизы декораций и фотографии постановок различных лет по произведениям писателя — «Женитьба Бальзаминова», «Гроза», «Без вины виноватые», «Волки и овцы», «Василиса Мелентьева» и другие.

Ранее URA.RU сообщало, что в библиотеках Кургана 26 и 27 мая пройдёт акция «Библионочь-2023».