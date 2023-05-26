Аномальная жара закончится в Пермском крае к 30 мая

Синоптики заявили, что аномальная жара в Пермском крае закончится к 30 мая, а уже в понедельник, 29 мая, ожидается приход холодного фронта в регион.

Об этом сообщает URA.RU.

«В понедельник днём ожидается прохождение холодного фронта с запада. 30 мая за холодным фронтом ожидается заметное похолодание до +20…+25 °C в дневные часы», — цитирует издание ГИС Центр ПГНИУ.

В Прикамье в ближайшие дни сохранится жаркая погода с температурой воздуха на 9—12 °C выше климатической нормы и дневным прогревом до +31 °C, выходные будут облачными, но значительные осадки ожидаются только на северо-западе и на севере края.